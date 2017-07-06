''Oğuzhan'a burada bırakacaksın dedim''

“Adriano’ya teklif yok. Marcelo buraya çok yakışıyor. Oğuzhan’ın bir yere gideceğine inanmıyorum. Buradan gidenin performansı düşer!”

Kadroyu korumak istediklerinin ısrarla altını çizen başkan, Adriano'ya Çin'den herhangi bir teklif olmadığını açıklayıp "Biz burada mutluyuz. Buradan gidenin de performansı düşer. Neden gitsinler? Kimse bir yere gitmez" ifadesini kullandı. Orman, Marcelo ve Oğuzhan'ın gideceği iddiaları için de şunları söyledi: "Oyuncu kadromuzu tutmak istiyoruz. Şu andaki durum itibari ile bunu yönetebilir vaziyetteyiz. Oyuncularımızı satma mecburiyetimiz olmadığı sürece satmayacağız. Marcelo iyi bir oyuncu ve Beşiktaş'a yakıştı. Ben gitmesini istemiyorum.



HEDEFİM AVRUPA'DA

Futbolda yarını konuşmak kolay değil. Şartlara bağlı. Oğuzhan'ın bir yere gideceğine inanmıyorum. Onu satma niyetimiz yok. Ona 'burada bırakacaksın' dedim. Bizim artık 1 basamak üstüne çıkmamız lazım. Başkanlığı bırakmadan önce Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyorum.''



BİR SENESİ KALANA O PARA FAZLA

Çok fazla transfer yapmayacaklarını tekrarlayan Fikret Orman, "Bizim oturmuş bir kadromuz var. Çok geniş bir transfer dönemi geçirmeyeceğiz. Teknik kadro ve oyuncu kadromuz ile istikrar üzerinde devam edeceğiz. Stoper mevkiisine bir hamle yaptık bir de santrafor bölgesine hamle yapacağız" dedikten sonra şöyle devam etti:



"6 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Taraftarlarımız bir an evvel transfer istiyor. Bu bizim siyasetimiz ile örtüşmüyor. Pahalı fiyatlarla ekonomimizi bozmak istemiyoruz. Sahada oynayabilecek doğru oyuncular için uğraşıyoruz. Cenk iyi bir sezon geçirdi, Pektemek geri geldi."



İSTENEN RAKAM ÇOK

Aboubakar'ın yeniden takıma katılma konusu da değinen başkan kulübünün istediği paranın çok fazla olduğunun altını çizerek "Aboubakar gerçekten çok arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Şartlar uyarsa transfer etmek istiyorduk. Ancak istenen rakamlar çok fazla. Biz de bir sene sözleşmesi kalmış oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli vermeyiz"şeklinde konuştu.



GÜZEL YEMEK BİRAZ PAHALI OLUR!

"Dünya kulübü olmak istiyoruz diyoruz. Bizim forma fiyatları 40-42 euro. R.Madrid'de 85 euro. Gelir de aynı olmalı. Adidas ile yaptığımız 5 senelik kontrat var. Bu fiyatları Adidas ile beraber belirliyoruz. Güzel yemek biraz pahalı oluyor. Dünya yıldızını takımda görmek isteyen destek vermeli."



BJK TV İNANILMAZ ŞEKİLDE İLGİ GÖRÜYOR

"BJK TV Vodafone Park'a taşınıyor. Masrafları kısacağız. Gelir ayağını arttıracağız. Karşılanabilir durum olduğu sürece devam edeceğiz. Bu iş hep zarar. Kapama aşamasında değiliz, yatırım aşamasındayız. BJK TV inanılmaz ilgi görüyor. İyi de bir sosyal medyamız var."