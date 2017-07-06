 ''Mustafa borcunu sahada ödesin'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Mustafa borcunu sahada ödesin''

    ''Mustafa borcunu sahada ödesin''
    Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren 'e de değinen Fikret Orman, ''Mustafa Pektemek'in Beşiktaş'a borcu var. O borcu sahada göstersin ve Beşiktaş'ta kalsın. Bu performansını sahada gösterirse zaten kalır'' yorumunu yaptı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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