Brezilya'dan Talisca iddiası!

Daha lig bitmeden maaşına yüzde 100'e yakın zam isteyen Talisca tatil için gittiği ülkesinde de Manchaster United'ta oynamak istediğini açık bir şekilde dile getirmişti. Herhangi bir mazereti olmamasına rağmen 4 Temmuz'da dönmeyen ve idmanlara katılmayan Talisca için öne sürülen en net iddia ise yıllık ücreti istediği seviyeye getirilmediği için kendi kendine iznini uzattığı ve yönetime rest çektiği şeklinde. Başkan Fikret Orman da bugün yaptığı basın toplantısında annesinin rahatsızlığından dolayı mazeretinin olduğunu ancak maaş yüzünden dönmüyorsa bedelini ödeyeceğini dile getirmişti.

Talisca konusunu yakından takip eden Brezilya basını da oyuncunun zam sıkıntısı ve Manchaster'da oynama isteğini doğrularcasına "Talisca geleceği konusundaki gelişmeleri Brezilya'dan takip ediyor" şeklinde yansıtıyor. Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Globoesporte'nin haberine göre Talisca 20 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor. Haberde, Talisca için "Talisca bu ayın 20'sine kadar Brezilya'da kalarak geleceği ile ilgili karar verecek" ifadeleri kullanılırken Beşiktaş'taki geleceğinin şu an belirsiz olduğu da aktarıldı. (DHA)