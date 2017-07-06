Beşiktaş testi geçti
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı sürat ve dayanıklılık testi ile devam etti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:46
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Gael Clichy, Başakşehir'de!
Toplam 1
Yorum
GÖKMEN ne clichymiş yaw iyi olsa city bırakırmıydı
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Kucka bugün İstanbul'da
Toplam 10
Yorum
safkan_çepni_61 nevzat dindar artık röpertaj yaparsın kuckayla hazır ist a iniyo güzelim a sporu nevzat dindar gibi gs amigoları kirletiyo
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 5
Yorum
Mert Bırakmayın Bu Çocuğu Daha Pepeyi de Rezil Edicek Bu Sene Ligin Tozunu Attırır
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