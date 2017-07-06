 Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da

    Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da

    Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Samsun Yeni Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakasının Samsun'da oynanacağını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun'daki yeni statta oynanacak.

    Karşılaşmanın 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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