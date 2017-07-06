Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Samsun Yeni Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Süper Kupa müsabakasının Samsun'da oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun'daki yeni statta oynanacak.
Karşılaşmanın 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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