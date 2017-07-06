Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Beşiktaş, Real Madrid'in 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Pepe'yle 2 senelik sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız 9.5 milyon euro alacak Beşiktaş'ı tercih etmesinde taraftarların çok büyük rolü olduğunu ifade eden Pepe, "Kupa kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım" dedi! Ricardo Quaresma'nın kampta 'Kartal Pençesi' yapmayı gösterdiğini belirten yıldız oyuncu, "Buraya iz bırakmaya geldim" yorumunu yaptı.
KAN BAĞIM OLUŞTU
Portekizli yıldız, Konfederasyon Kupası oynanırken Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye karar verdiğini belirterek, "İlk mesajlar gelmeye başladığında karar sürecim kolaylaştı. Bir anda taraftarla birleştik. Kulüp ile kan bağım oluştu. Konfederasyon kupasını oynarken kararımı vermiştim. Başkanın ve ikinci başkanın ilgisi devam etti ve ben de menajerime Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Karar verme sürecim kolay oldu. Dün de uzun bir süre oldu ve görüşmeleri sonlandırdık" dedi.
PENÇE BENİ RAHATLATTI
Transferin uzun bir süreç olduğunu söyleyen 34 yaşındaki yıldız şöyle devam etti: "Ben de Kartal pençesini yapmadan rahatlamadım. Bu sürecin en büyük katkısı taraftardır. Onlar karar almamı kolaylaştırdı. Dün de imzalar atıldıktan sonra Kartal pençesi ile ben de rahatladım. Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan teklifler aldım ama taraftarın isteği çok önemli rol oynadı. Taraftarın isteği beni rahatlattı ve karar vermemde etkili oldu. Ayrıca Quaresma ile eskiye dayanan geçmişimiz var. Konfederasyon Kupası esnasında devamlı onunla görüştüm. Artık Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum."
DEVLER LİGİ HAYAL DEĞİL
Taraftarların artık stattan çıktıktan sonra takımları ile gurur duyacaklarını belirten Pepe, "Bugüne kadar oynadığım takımlarda saha içerisinde hem fizik olarak hem ruh olarak her şeyimi verdim. Beşiktaş'ta da öyle olacak. Gelmeden kimliği ile bütünleştim. Burada da alçak gönüllülük ile çalışarak saha içerisinde her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Taraftarlar stattan çıktığında takımı ile gurur duyacak. Ligde iyi olup, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Elimizdeki kaliteli oyuncularla onun da hayalini kurabiliriz" dedi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Pepe dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Sports'da sağlık kontrolündne geçen yıldız oyuncu, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Pepe, tetkiklerini yapılmasının ardından Acıbadem Sports`da bulunan -110C'lik soğuk oda'ya girdi.
TARAFTARI MUTLU ETTİK
Pepe'nin imza töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, "Bizim birinci işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarımızın çok istediği bir futbolcuydu, çok baskı yaptılar bize. Onları mutlu ettiğimiz için çok memnunuz. Çok önemli bir kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık. Pepe dünya çapında bilinen bir futbolcu. Beşiktaş'ta dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Ama biz ismimiz duyulsun diye yapmıyoruz transferleri. Ana niyetimiz başlayacak olan ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak bir kulüp istiyoruz" diye konuştu.
UEFA'DAN PEPE PAYLAŞIMI
Siyah-beyazlıların Pepe'yi transfer etmesinin ardından tüm gözler Beşiktaş'a çevrildi. UEFA'nın sosyal medyadaki Şampiyonlar Ligi ve UEFAEURO hesapları da Beşiktaş'ın Pepe transferi ile ilgili paylaşımlar yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "UCL'yi 3 kez kazanan Pepe, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Türkiye şampiyonu Beşiktaş'a katıldı. Pepe için iyi bir hamle mi?" ifadelerini kullanıldı. UEFA EURO hesabı ise "Dostlar yeniden buluştu. Pepe, Porto'dan ve EURO2016 Şampiyonu Portekiz'den takım arkadaşı Quaresma ile Beşiktaş'ta yeniden buluştu" ifadelerini kullandı.
DÜNYA BASINI NELER YAZDI? - EFSANE TÜRKİYE'DE!
Beşiktaş'ın önceki gece resmen açıkladığı ve sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Pepe transferi başta İspanya, Portekiz ve Fransa olmak üzere birçok ülkede manşet oldu. Pepe'nin imza sonrası giydiği Beşiktaş formalı resimleri paylaşan gazeteler şu ifadeleri kullandılar:
Marca: PSG ve M. City gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin tekliflerini kabul etmeyen Pepe, sonunda Beşiktaş'ta ve Türk liginde oynayacak.
Abola: Pepe ve Quaresma artık takım arkadaşı.
Record: Pepe Beşiktaş'a imzayı attı.
Mundo Deportivo: Türk kulübü, R. Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe ile resmi sözleşme imzaladı.
La Liga: Bir efsane Türkiye'ye geliyor! Pepe, yeni döneminde sana iyi şanslar diliyoruz!
L'equipe: Pepe, Beşiktaş'ı Paris Saint Germain'e tercih etti. Yeni bir şampiyonluk keşfetmeye gidiyor.
Le Figaro: PSG'ye transferi ilan edilen Pepe Beşiktaş'ta.
Le Parisien: Pepe'nin tercihi Beşiktaş.
BBC: Portekizli defans Pepe Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu.
Ojogo: Sezon başına 4,5 milyon avro alacak Pepe, hedeflerin tutturulması halinde 3 milyon euro'luk prim daha kazanacak.
El Pais: Real Madrid'de 10 sezon forma giyen 34 yaşındaki Pepe, geleceğini FIFA Konfederasyonlar Kupası sonunda belirledi. Beşiktaş dedi!
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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