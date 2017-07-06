''Adeta fişlendim!''
Portekizli yıldız, ''Oyun karakterimi hiç değiştirmedim. İkili mücadelelerde agresif bir oyuncuyum'' diyerek her zaman sert futbol oynadığını itiraf etti.
ÇOK HEYECANLIYIM
Başkan ve yönetimin, transferi için çok uğraştığının altını çizen Pepe şöyle devam etti: "Aileme gösterdikleri ilgi zaten ortada. Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak kendimi görüyorum. Taraftarın da payı çok büyük. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi kararımı çok kolaylaştırdı. Bu formayı bir an önce giymek için heyecanlanıyorum. Onların bu ilgisini sahada göstereceğim performansla teşekkür edeceğim:"
İZ BIRAKACAĞIM
Beşiktaş'ta iz bırakmak istediğini söyleyen Pepe, "Hedefim kupalar kazanmaya devam etmek. Saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Her gün çalışmayı seviyorum. Sahada tüm benliğimi takımım için veren biriyim. Son 5 senede gelişen, ilerleyen bir Beşiktaş var. Ben de bu gelişen Beşiktaş içinde kendi izlerimi bırakmak istiyorum" açıklamasını yaptı. Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruya Pepe, "Taraftarlar hırsımdan kuşku duymuyordur herhalde. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağına inancım olmasaydı burada olmazdım" yanıtını verdi.
10 MUHTEŞEM SEZON
Real Madrid'den ayrılma sürecini de anlatan Pepe, "10 muhteşem sezon geçirdim Real Madrid'de. Kulüp seviyesinde kazanılabilecek her kupayı kazandım" dedi. Geçen yıl Quaresma ile bazı Beşiktaş maçlarını izlediğini söyleyen Portekizli yıldız, "Onun da anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi bir insan" yorumunu yaptı. Pepe, Barcelona'dan tanıdığı Adriano için de "Artık ikimiz de bu kulüpte oynuyoruz. Bundan sonra ikimiz de Beşiktaş için mücadele edeceğiz ve bu güzel ortamın tadını çıkaracağız" yorumunu yaptı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
''Adeta fişlendim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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