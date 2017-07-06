 96 milyon dolar için anlaşıldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    96 milyon dolar için anlaşıldı

    96 milyon dolar için anlaşıldı
    Kulübü, 96 milyon 400 bin dolar kredi kullanımı için mutabakata varıldığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Denizbank ve Ziraat Bankası arasında ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata varılmıştır" denildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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