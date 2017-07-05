Vodafone Park'ta şov zamanı!
Şampiyon Beşiktaş, taraftarın hayallerini gerçeğe çevirdi 10 yıllık R. Madrid serüveninin ardından İstanbul’a gelen Pepe için bugün Vodafone Park’ta şölen düzenlenecek.
HAYALLER GERÇEK OLDU
Uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atan Pepe, dün sabaha karşı 05.00 sıralarında özel uçakla İstanbul'a geldi ve konaklayacağı otele geçti. Taraftarların hayallerini gerçeğe çeviren Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız için Vodafone Park'ta bugün bir şölen düzenleyecek ve Pepe ilk kez siyahbeyazlı taraftarla buluşacak.
2 YILLIK İMZA ATTI
Yılın transfer bombasını patlatan Beşiktaş, Pepe'yi ikna edebilmek için yoğun uğraş verdi ve mutlu sona ulaştı. Yaklaşık iki gün boyunca saatler süren görüşmelerin ardından başta yıllık 5 milyon euro isteyen Pepe, 3 milyon 350 bin euro'ya ikna edildi. İki senelik sözleşmeye imza atan Pepe'nin senede alacağı bu garanti ücretin yanı sıra yılda 35 maç forma giymesi halinde ekstra 350 bin euro daha kazanacağı dile getirildi. Beşiktaş, eğer gelecek sezon Türkiye'de şampiyon olursa siyah-beyazlılar, Portekizli yıldıza 250 bin euro'luk bir ödeme daha yapılacak. Portekizce, İngilizce ve Türkçe olarak üç nüsha şeklinde hazırlanan sözleşmede tüm detaylar yer aldı. Bonservisi elinde olan Pepe'ye 3 milyon euro da imza parası ödenecek.
GECE KAP'A BİLDİRİ YAPILDI
Beşiktaş, Pepe ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yaptı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle: "Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." Sözleşmeyle ilgili tüm detayların bugün açıklanması bekleniyor.
PEPE'DEN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
Pepe sosyal medyadaki hesaplarından, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Park'ın ve İstanbul Boğazı'nın göründüğü bir fotoğraf ile "Bu sene?" ifadesini paylaştı. Real Madrid formasıyla 10 sezon mücadele eden Pepe, birçok önemli başarı elde etti. 34 yaşındaki stoper, 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Real Madrid'de 3'ü İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa kaldırdı.
İLK ÖNCE 'FOTOMAÇ' DUYURMUŞTU
Türkiye'nin en çok satan bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Pepe ile görüşmesini ve transfer sürecini işte böyle adım adım vererek bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi, transferler FOTOMAÇ'tan izlenir, önce her zaman FOTOMAÇ yazar...
'MUTLU OLACAKSIN PEPE!'
Beşiktaş ve Real Madrid'in eski yıldızı Guti Hernandez, İspanyol kulübünde bir dönem birlikte forma giydiği Pepe'ye sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. Ayrıldıktan sonra bile Beşiktaş ile gönül bağını koparmayan Guti, sosyal medyada "Beşiktaş'ta çok mutlu olacaksın Pepe" mesajını paylaştı.
PEPE KİMDİR?
D. Tarihi: 26 Şubat 1983
Uyruğu: Portekiz
Boy: 1.87 / Kilo: 81
Pozisyon: Stoper
Kulübü: Real Madrid
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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