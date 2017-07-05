 UEFA kontrole geldi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    kontrole geldi

    UEFA kontrole geldi
    heyeti, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan 'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta incelemelerde bulundu. Temsilciler stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış alanları, stat giydirimi, VIP alan kullanımı, teknik medya alanları, otopark alanları, LED konumlarında inceleme yaptı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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