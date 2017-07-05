Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi

Real Madrid'deki sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlılar ile anlaşan Pepe, İspanya ekibinde görev yaptığı 10 yılda birçok kupa kaldırarak unutulmaz bir kariyere imza attı.

Tam adı Kepler Laveran Lima Ferreira olan Pepe, Real Madrid'de üçer İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Ayrıca ülkesinde Porto'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, burada da ikişer lig ve Portekiz Süper Kupası ile birer Portekiz Kupası ve Kıtalararası Kupa kazandı.

İki Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na katıldığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 86 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupa sevinci yaşadı.

- Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen stoperler

Pepe'den önce geçmiş yıllarda Türkiye'ye gelen birçok önemli stoper bulunsa da Portekizli futbolcuya benzer şekilde Avrupa'nın büyük liglerinde önemli bir kariyere sahip başka isim olmadı.

Daha önce Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Frank de Boer, Gheorghe Popescu, Tomas Ujfalusi ve Rigobert Song Galatasaray'a, Antonio Carlos Zago ve Matteo Ferrari Beşiktaş'a, Martin Skrtel de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türkiye'ye gelmeden önce De Boer ve Popescu Barcelona'da, Ujfalusi Atletico Madrid'de, Skrtel ve Song Liverpool'da, Ferrari ve Zago Roma'da top koştursa da bu büyük takımlarda Pepe'nin başarı seviyesine ulaşamadı.

- Barcelona'dan De Boer ve Popescu

Popescu 1997'de ve De Boer 2003'te Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'de oynayan kariyerli stoperler arasına girdi.

Galatasaray'ın geçmiş yıllardaki başarılarında büyük pay sahibi Popescu, Barcelona'da geçirdiği iki senede birer Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğuna uzandı. Popescu, Romanya'da Steaua Bükreş ve Hollanda'da PSV Eindhoven formalarıyla da lig ve kupa şampiyonlukları elde etti. Rumen eski futbolcu, milli takımda da 115 maçta görev aldı.

Barcelona'da 4 yıl forma giyen De Boer, İspanya temsilcisiyle bir La Liga şampiyonluğu yaşayabildi. De Boer, Avrupa'nın büyük liglerinde olmasa da Ajax'taki futbolculuk döneminde kupa koleksiyonuna 5 lig, 2 Hollanda Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa başarıları ekledi. Galatasaray'daki yarım sezonluk kariyerinde bekleneni veremese de Türkiye'ye gelen kariyerli stoperler arasına giren De Boer, Hollanda Milli Takımı'nda ise 112 maça çıktı.

- Atletico Madrid'den Ujfalusi

Pepe, De Boer ve Popescu'nun yanı sıra Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olan Çek Tomas Ujfalusi de İspanya'dan Türkiye'ye yolu düşen önemli stoperler arasında yer aldı.

Oynadığı dönemde stoper ve sağ bek olarak görev yapabilen Ujfalusi, 3 sene top koşturduğu Atletico Madrid'de birer UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşadı. Milli takımda 78 kez oynayan Ujfalusi, Hamburg'da görev aldığı sürede de bir Almanya Kupası kaldırdı.

- Liverpool'dan Skrtel ve Song

Kariyerleri sırasında İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Liverpool'da forma giyen Slovak Martin Skrtel ve Kamerunlu Rigobert Song, Avrupa'nın büyük takımlarında görev alıp daha sonra Türkiye'ye adım atan isimlere dahil oldu.

Liverpool'da 8 yıl oynayan ve bir İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu elde eden Skrtel, geçen yıl Fenerbahçe'ye imza attı. Vazgeçilmezi olduğu Slovakya Milli Takımı'nda 90 kez sahaya çıkan Skrtel, daha önce Rusya'nın Zenit ekibinde bir lig şampiyonluğu gördü.

Türkiye'de önce Galatasaray daha sonra Trabzonspor'da top koşturan Song, kariyerinde bir sezon Liverpool'da oynadı. Daha fazla milli takım kariyeriyle ön plana çıkan ve Kamerun Milli Takımı'nda 137 maçta oynayan Song, Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez mutlu sona ulaştı.

- Roma'dan Zago ve Ferrari

İtalya'nın büyük kulüplerinden Roma'da oynayıp yolu Türkiye'den geçen stoperler arasında Antonio Carlos Zago ve Matteo Ferrari de yer aldı.

Roma'nın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 16 yıl önce yaşadığı son şampiyonlukta kadroda bulunan Zago, sarı-kırmızılılarda 4 sene forma giydi. Roma'da İtalya Süper Kupası zaferi de yaşayan Zago, 37 defa sahaya çıktığı Brezilya Milli Takımı'nda ise bir kez Copa America şampiyonluğu elde etti. Zago, daha sonra Beşiktaş'ın 100. yılda yaşadığı şampiyonlukta vazgeçilmez stoper haline geldi.

Kariyerinde Roma bulunup Beşiktaş'a transfer edilen isimlerden Ferrari, İtalya'da ayrıca Parma ve Inter gibi takımlarda forma giydi. İtalya Milli Takımı'nda 11 kez görev yapan Ferrari, Roma'da iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da Portekizli Fernando Meira, Avustralyalı Lucas Neill, Fenerbahçe'de Portekizli Bruno Alves, Uruguaylı Diego Lugano ve Trabzonspor'da Danimarkalı Lars Olsen, taraftarların akıllarında yer eden önemli stoperler olsa da kulüp düzeyinde Avrupa'nın önde gelen liglerinde adlarından söz ettiremedi.