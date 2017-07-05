 TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı stadı açıkladı! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı stadı açıkladı!

    TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı stadı açıkladı!

    Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Samsun Yeni Stadı'nda oynanacağını açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının Samsun'da oynanacağını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye Futbol Federasyonu, 'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak."

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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