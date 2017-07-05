TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı stadı açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Samsun Yeni Stadı'nda oynanacağını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının Samsun'da oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak."
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
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Talisca’ya ekstra zam yok
Toplam 16
Yorum
turgut kontratına uymayıp emrivaki yapana gitmek duser. deniz turuncden ne farkı var abarttınız adam sandı
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Emenike resmen Olympiakos'ta
Toplam 9
Yorum
karakter olmalı sporcuda karakter inşallah yunanlılarada aynı davranır:D
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 41
Yorum
Felaïni Erif dede olmus bitmis tüpü kalmamis ama Neyse pepe kirmizi kart rekortmeni imdi ligimizde birini öldürmese iyi
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