 Talisca’ya ekstra zam yok – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’ya ekstra zam yok

    Talisca’ya ekstra zam yok

    zam istiyor, Beşiktaş direniyor.

    Benfica'da kazandığı 1.5 milyon euro'ya oynayan için yönetim farklı bir yol izleme kararı aldı. Beşiktaş ligi şampiyon tamamlar, Devler Ligi'nde yarı final ya da Avrupa Ligi'nde final oynarsa Talisca da 10 gol ve 10 asistin üzerine çıkarsa; maaşı bonuslarla 3 milyon euro'yu bulacak.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:40
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