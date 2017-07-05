 Şenol Güneş'ten sıkı idman – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Şenol Güneş'ten sıkı idman

    Şenol Güneş'ten sıkı idman

    Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, sağlık kontrolünden geçen ve izinli futbolcuların yer almadığı belirtildi.

    Salonda gerçekleştirilen idmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapan oyuncuların, antrenmanı açma-germe hareketleriyle tamamladığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:51
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