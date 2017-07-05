Şenol Güneş'ten sıkı idman

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, sağlık kontrolünden geçen ve izinli futbolcuların yer almadığı belirtildi.



Salonda gerçekleştirilen idmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapan oyuncuların, antrenmanı açma-germe hareketleriyle tamamladığı aktarıldı.



Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.