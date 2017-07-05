Şenol Güneş'ten sıkı idman
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, sağlık kontrolünden geçen ve izinli futbolcuların yer almadığı belirtildi.
Salonda gerçekleştirilen idmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapan oyuncuların, antrenmanı açma-germe hareketleriyle tamamladığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:51
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
Şenol Güneş'ten sıkı idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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