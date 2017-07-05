Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılmasıyla sona erdiği aktarıldı.