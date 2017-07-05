Şenol Güneş sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, sağlık kontrolünden geçti
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılmasıyla sona erdiği aktarıldı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:21
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
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Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
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Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
Şenol Güneş sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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