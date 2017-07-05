 Şenol Güneş sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> sağlık kontrolünden geçti

    Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü ve teknik ekibi, sağlık kontrolünden geçti

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

    Kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılmasıyla sona erdiği aktarıldı.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
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