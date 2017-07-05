Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Fulya'da bulunan özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.