 Pepe, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Pepe, sağlık kontrolünden geçti

    Pepe, sağlık kontrolünden geçti

    Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

    Fulya'da bulunan özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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