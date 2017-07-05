Pepe, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Orkan solda oynayacak
Toplam 4
Yorum
1903babadır babel paslı oyna mıyo oyunda aktif değil orkan bence mantıklı
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Sneijder zirvesi
Toplam 32
Yorum
rohagi Bu adami boyle karsiladiniz ya, takimda kalirsa batirir. ne hocayi dinler ne yonetimi..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Pepe' ye verilen para fazlasıyla çıktı bile. bütün dünya Beşiktaşı konuşuyor. Al sana muhteşem transfer stratejisi.
Pepe, sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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