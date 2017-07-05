 Orkan solda oynayacak – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Orkan solda oynayacak

    Orkan solda oynayacak
    Q7 ve Gökhan Töre'nin varlığında 'ın transferi Beşiktaş'ta kafaları karıştırırken Şenol Güneş'in genç oyuncuyu Ryan Babel'le solda rotasyonda kullanmak istediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Orkan'ı almak için Gaziantepspor'a, geçen sezon kiralık verdiği bir veya iki oyuncuyu göndereceği gelen bilgiler arasında.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:41
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