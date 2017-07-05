 Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

    Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

    yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor.

    Kartal dün akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Gökhan Gönül ve Gökhan Töre salonda çalıştı. İzinleri devam eden Talisca ve Quaresma ise çalışmada yer almadı. Siyah-beyazlılar tempolu bir idman yaptı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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