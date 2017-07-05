Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor.

Kartal dün akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Gökhan Gönül ve Gökhan Töre salonda çalıştı. İzinleri devam eden Talisca ve Quaresma ise çalışmada yer almadı. Siyah-beyazlılar tempolu bir idman yaptı.