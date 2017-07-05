Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Pepe'nin imza töreni sonrasında basın mensuplarının takımın genel durumu ve transfer çalışmalarına ait sorularını yanıtlayan Orman, Aboubakar için, "Şartları uyarsa tekrar takımda görmek istediğimiz bir oyuncu. Biraz daha uğraşacağız. Ama bir senesi kalmış oyuncuya 8-10 milyon Euro da vermeyiz" dedi.

Fikret Orman, mazeretsiz olarak izinden dönmemesi spekülasyon olan Talisca için de, "Talisca'ya bir zam zorunluluğumuz yok, yaparsak bunu ona jest için yaparız ama durum gazetelerde yazdığı gibiyse zam yapmayız. Bana Talisca ile ilgili gelen bilgi annesinin hastalığı ile ilgili sıkıntıları olduğu şeklindeydi. Tatilden dönmedi. Beşiktaş'ın ceza maddeleri vardır. Beşiktaş'ın üzerinde hiçbir oyuncu ve kişi yoktur. Burada büyük olan Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"SANTRFOR HAMLESİ YAPACAĞIZ"

"Pepe transferiyle stoper bölgesine bir hamle yaptık. Bir de santrfor hamlesi yapacağız. 6 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Herkes bir an evvel transfer yapılsın istiyor. Bu, bizim siyasetimizle örtüşmüyor. Yüksek ücretler verip ekonomimizi bozmak istemiyoruz. Taraftarı memnun etmenin yanında doğru oyuncularla uğraşıyoruz. Santrfor konusunda biraz daha gideceğiz. Cenk Tosun iyi bir sezon geçirdi, Mustafa Pektemek geri geldi. Aboubakar için de şunu söyleyeyim. Arzu ettiğimiz oyuncuydu, 'Şartları uyarsa devam edeceğiz.' dedik. Bir senesi kalan oyuncuya 8-10 milyon avro verecek durumumuz yok."

"TALİSCA'NIN KONTRATI NEYSE ÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Talisca, beğendiğimiz bir futbolcu. Annesi ile alakalı sıkıntıları vardı. Beşiktaş ciddi bir kurumdur, ceza maddeleri vardır ve çalışacaktır. Beşiktaş'ın üzerinde oyuncu yoktur. Önemli olan Beşiktaş'tır. Disiplin yönetmeliğini bozmayız. Hemen döneceğini tahmin ediyorum. Bunun dışında bir şey varsa kontrattaki haklarımızı sonuna kadar kullanırız. 250 milyon doların üzerinde sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz, dünya yıldızlarını getiriyoruz. Bunları başarabilmemizin sebebi Beşiktaş'tır. Başarı, camia ile birlikte olmuştur. İyi de paralar kazanıyorlar, Allah daha çok kazanmalarını nasip etsin. Talisca bizim kiralık oyuncumuz. Dönem dönem artışlarda bulunuyoruz ama kontratı bizde olanlar için geçerli. İyileştirme bir jesttir ve yönetimin karar vereceği bir durumdur. Beşiktaş'ı kimseye ezdirmem. Oyuncunun performansı kötü giderse 'Bu rakamı kabul etmem' diyemiyorsunuz. Talisca'nın kontratı neyse öyle devam edeceğiz."

"SOSA İÇİN ZAMAN NE GÖSTERİR BİLMİYORUM"

"Sosa ile alakalı gelmek istiyor diye bir bilgi yok. Öyle bir şey olursa da zaten sizinle paylaşmam. Sosa giderken bizi üzdü ama formamızı giydiği zaman içinde çok önemli performans gösterdi, işini ahlakıyla yaptı. Performansının düştüğü bir dönemde görüşmek için yanıma çağırdım ama ayaklarının halini görünce sitem etmekten vazgeçtim. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Gomez de hep yazılıyor. Bildiğiniz gibi takımıyla sözleşmesini uzattı. Taraftar onu sevmişti ama o sevseydi kulübüyle sözleşme uzatmazdı."

"FUTBOLCULARIMIZA TALEP GELMESİNDEN MEMNUNUZ"

"Futbolcularımıza talep gelmesinden memnunuz. Bizim idari karar vermemiz için teknik yorum olması lazım. Hocamız takım içindeki devam etmeyi düşünmediği oyuncular varsa zaman içinde karar verecektir."

"MANTIK İÇİNDE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

"Rakiplerin transferini değerlendirmek benim haddime değil. Lig bittikten sonra kartlar yeniden dağıtılıyor. Oturmuş kadromuz olduğu için jokerimiz fazla. Herkes güçlenmek isteyecek. Şampiyon olamadığımız dönemlerde 'Şampiyon olacağız' diye hazırlandık. Taraftar istiyor diye popülarite yarışlarına girmeyiz. Mantık içinde elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazılarına yaptıklarımız antipatik gelebilir ama bunun başka çaresi yok."

"OĞUZHAN TAKIM KAPTANIMIZ, 'FUTBOLU BURADA BIRAKACAKSIN' DEDİM"

"Marcelo sevdiğim bir oyuncu, gitmesini istemiyorum. Oğuzhan takım kaptanımız, 'futbolu burada bırakacaksın' dedim."

"BEŞİKTAŞ HER SENE AMATÖR ŞUBELERE 40-50 MİLYON LİRA PARA HARCIYOR"

"Beşiktaş her sene amatör şubelere 40-50 milyon lira para harcıyor. Kaynak olmadığı için bu paralar faizle alınıyor ve her sene bu faiz katlanarak büyüyor. Futbolun artık gelir gideri oturdu. Kaynaklarımız faizlere yetmiyor. Bazı şeyler sempatik olmayabilir. Yeni tasarruf tedbirlerimiz var. Bu ufak bir parçası. Büyük parçada 55 milyon liralık tasarruf hedefliyoruz. Ya bu şubeleri 1 sene çekeceğiz ya da yerli oyuncularla küçülerek devam edeceğiz. Beşiktaş ambleminin olduğu yerde kötü sonuçlar çıkınca da tepki alıyoruz. Bir karar alıp ona göre devam edeceğiz. Bu noktaya gelene kadar çok büyük fedakarlıklarla geldik ama bize yakışan doğruyu yapmak. Bizden sonra gelenlere borç mu bırakacağız. Diğer kulüpler batacak diye ben de mi batacağım? Bayan voleybolunda VakıfBank yatırım yapıyor. Erkekte Ziraat ve Halkbank yatırım yapıyor. Bizim öyle bir kaynağımız yok. Rekabet içinde olamıyoruz. Üç büyükleri o rekabetin içine sokunca içinden çıkamıyoruz. Bu Fenerbahçe için de Galatasaray için de geçerli. 3-5 sene önce Türkiye'nin en borçlu kulübü Beşiktaş'tı. Biraz radikal olmanın doğru olduğunu düşünüyorum."

"YENİ SEZON FORMALARININ FİYATLARI 42 EURO CİVARINDA"

"Yeni sezon formalarının fiyatları 42 Euro civarında. Avrupa'dakiler 85 Euro. Bu fiyatlar Adidas ile birlikte belirleniyor. Geçen seneki enflasyona bakınca yüzde 8 artış olmuş. Türkiye koşullarında pahalı gelebilir ama güzel yemek pahalı oluyor. Başkan olarak her yıl 5 bin civarında formayı ben alıyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu'nda kurulların değişmesi yönündeki taleplerle ilgili olarak sadece Yusuf abiyle (Yusuf Namoğlu) alakalı söyledim. Çok eskiden beri tanıdığım, namuslu, pırlanta gibi adamdır. Zekeriya abi (Zekeriya Alp) de öyleydi. Bunlar namusuna kefil olacağım insanlar. Bunların haricinde bir şey söylemek doğru olmaz. Bu işin fıtratında var. Kaybedenler öyle talepte bulunuyor, kazananlar bizim duruşu gösteriyor."

"MUSTAFA'NIN BEŞİKTAŞ'A BORCU VAR. O BORCU ÖNCE SAHADA GÖSTERSİN"

"Mustafa şu anda takım kadrosunda. Çok yatırım yaptık, sakatlıklarını yaşadık. O dönem itibarıyla maaşlarını ödedik. Geçen sene Başakşehir'e kiralık verirken, ücretinin önemli bir bölümünü biz ödedik. Mustafa'nın Beşiktaş'a borcu var. O borcu önce sahada göstersin. Beşiktaş'ta kalsın istiyorum ama o performansını idmanda gösterirse kalır. Gitmesi konusunda bir düşüncemiz yok."