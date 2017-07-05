 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinden henüz dönmeyen Talisca, izinli olan Quaresma ve siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe katılmadı. Gökhan Gönül ise salonda takımdan ayrı çalıştı.

    Antrenmana çeşitli eşleşme ve top kapma oyunlarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, idmana 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Bir sonraki bölümde ters top ve kanat organizasyonu çalışan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan mini turnuvanın ardından açma germe hareketleriyle antrenmanı noktaladı.

    yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:23
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