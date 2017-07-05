Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinden henüz dönmeyen Talisca, izinli olan Quaresma ve siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe katılmadı. Gökhan Gönül ise salonda takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmana çeşitli eşleşme ve top kapma oyunlarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, idmana 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Bir sonraki bölümde ters top ve kanat organizasyonu çalışan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan mini turnuvanın ardından açma germe hareketleriyle antrenmanı noktaladı.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:23
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
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Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
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Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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