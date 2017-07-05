Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri

Beşiktaş'ta izinli oldukları için İstanbul'da gerçekleşen yen sezon hazırlıklarının bir kısmına katılamayan Fabricio, Adriano, Marcelo, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah- beyazlı oyuncuların sağlık kontrolleri Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta gerçekleşti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.