Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri
Beşiktaş'ta izinli oldukları için İstanbul'da gerçekleşen yen sezon hazırlıklarının bir kısmına katılamayan Fabricio, Adriano, Marcelo, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:17
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Havaalanında gerilim!
Toplam 10
Yorum
GS 100 tane hoca gelse Sinejder hepsine kafa tutacak bir adam. Sinejder gruplaşmalar oluşturuyor. Takım düzenini bozuyor. Uyanınn artık..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 4
Yorum
dünya yıldızı BONSERVİSSİZ :) Evet dünya yıldızıydı ama Neden bonsrvissiz YA NDEN BU KADR FAZL ABRTIRIZ ANLMAM ABUBKARI KAÇIR ÇİNLLİLER 30 MİLYON EURO VERİR SIRADN OLUR
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Sneijder zirvesi
Toplam 37
Yorum
FAYDASI YOK. KORKUYA DEVAM SİNAAYDEER : DİYE YAZAN TAKIM TARAFTARI ESAS SEN VE SENİN TAKIMIN 3.5 ATIYOR, SNEIJDER ES KAZA KALIRSA DİYE. KORKUN BUNDAN. KORKUNUN ECELE
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