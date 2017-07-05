Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarını takibe alması taraftarı heyecanlandırdı.
Alman golcu Gomez, formasını giydiği Wolsburg'u takipten çıkmasının ardından Beşiktaş'ın resmi hesaplarını takibe aldı. Pepe'nin transferi sonrası, Gomez'in bu hareketi siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-2016 sezonunda gol kralı olan eski golcüsü Mario Gomez'e geri dön çağrısında bulundu.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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