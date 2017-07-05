 Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket

    Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket

    Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarını takibe alması taraftarı heyecanlandırdı.

    Alman golcu Gomez, formasını giydiği Wolsburg'u takipten çıkmasının ardından Beşiktaş'ın resmi hesaplarını takibe aldı. Pepe'nin transferi sonrası, Gomez'in bu hareketi siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-2016 sezonunda gol kralı olan eski golcüsü 'e geri dön çağrısında bulundu.





    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:48
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