Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutlayacak
Beşiktaş camiası, yarın gerçekleştirilecek şampiyonluk balosunda bir araya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncularıyla, kulüp üyeleri bu başarının coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulacak.
Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek baloda, Funda Arar ve Antonis Remos de birer konser verecek. Esra Erol'un sunumunda yapılacak baloya çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:41
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinan şanoğlu aldığı cuval yükü paraya karşılık oynadığı 4 sezonda başarılı 10 macını sayamazsınız,adam GS sömürdü,bu sezon kalsa 10 maç oynamaz.
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinaaydeer ADAM GİDİCEK DİYE KORKUDAN 3.5 ATAN Bİ TAKIM İLK DEFA GÖRÜYOM :D :D AHAHAHA
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
Baris Futboldan anlamayan lar yorum yapmasın o adam sakat ken kaç tane maç kaybettik adam asist kralı kilit pas vererek gomis gol kralı olur
Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.