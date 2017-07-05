Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Portekizli savunmacı Pepe'yi KAP'a bildirdi
İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama;
Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:10
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Smolov ‘evet’ dedi iddiası
Toplam 11
Yorum
prof müthiş yatırım fener suarezi alacaktı çok para dendi fener nasriyi alacaktı çok para dendi şimdi adamlara güç yetmiyor bi porto olamadık
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Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket
Toplam 14
Yorum
thebarbaros sen beşiktaş'ı takib edebilirsin ama beşiktaş ve taraftarı seni artık takib etmiyor gomez efendi,o defter kapandı. wolfsburg'da devam et sen
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'F.Bahçe’ye kaptan olur'
Toplam 7
Yorum
hakan önemli olan alex değil asist değil adam olması yeterli sen bu yorumunla buralara yorum yazma fenere faydalı olması yeterli.
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