 Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş 'yi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'yi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Portekizli savunmacı 'yi KAP'a bildirdi

    İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama;

    Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

    Oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

    2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret

    Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:10
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