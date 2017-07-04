UEFA'dan Vodafone Park'a ziyaret
UEFA heyeti, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park'ı incelemelerde bulunmak üzere ziyaret etti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:23
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Herkes korkacak
Toplam 29
Yorum
katar dan onu bunu bilmemde senden iyi tiyatro metni yazarı olurmuş aykut.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 36
Yorum
since1903 diego costa süper ligin üstünde bir futbolcu. Bu adamın ölüsü seri a-la liga-bundesliga gibi liglerin üst düzey takımlarında oynar.GELMEZ.
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Yok böyle teklif
Toplam 15
Yorum
:D Bize verseler koşarız zaten görende her mac 100km kosuyor sanır ara ara durup 10 km bıle kosmuyor spor ıcın 10 km kosuyoruz cok bılmıs gıbsn
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