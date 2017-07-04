Pepe resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı formayı giydiği fotoğrafı paylaştı
Uzun süren görüşmeler sonrası Siyah-beyazlı kulüp Pepe transferini Instagram hesabından ilginç bir yöntemle duyurdu. Önce taraftarlara, "Pazar günü Konfederasyon Kupası üçüncülük maçında son dakika golünü atan oyuncu kimdi?" diyerek soru yönelten Beşiktaş resmi sitesi, çok geçmeden Portekizli yıldızın siyah-beyazlı formayı giydiği fotoğrafı paylaştı.
BU SABAH İSTANBUL'A GELECEK
Beşiktaş yönetiminin Pepe için Lizbon'a özel uçak göndermesinin ardından yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Pepe'nin 4 Temmuz gecesi sabah 04.30' sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
İŞTE PEPE İÇİN ÖDENECEK ÜCRET
Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı Pepe İÇİN ödenecek ücret de belli oldu. Bonservisi elinde olan Portekizli oyuncuya 3 milyon euro imza parası verecek olan siyah-beyazlıalar, Pepe'ye yıllık 3,3 milyon euro maaş ödeyecek. Pepe bir sezonda 35 maçtan fazla forma giyerse 350 bin euro bonus kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlıların sezonu şampiyon tamamlaması halinde Pepe ekstra 250 bin euro ödenecek.
Beşiktaş Kulübü, Pepe ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.
*Pepe'den Kartal pençesi
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:50
-
Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 9
Yorum
chapecoense DEME ÖLE GS Lİ LER AĞLAR ŞİMDİ :D :D :D NEDE OLSA ŞINAYDERDE GİDERSE GS = TUZLASPORDAN NE FARKI VAR :D
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 14
Yorum
sergren06 avrupa ses getirecek bi transfer yapıyorsunuz ama adama 2 yıldızlı forma giydiriyorsunuz...
-
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 19
Yorum
Özgür Bu sene fener transfer yapmadı kemeni 6 sene yedek kalecilik yaptı volkanın da yedeği olur o kadar büyütecek transfer değil
Pepe resmen Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.