 Pepe resmen Beşiktaş'ta – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    resmen Beşiktaş'ta

    Pepe resmen Beşiktaş'ta

    Beşiktaş transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı formayı giydiği fotoğrafı paylaştı

    Beşiktaş yılın transfer bombasını patlattı! 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu , Beşiktaş formasını giydi ve 2 yıllık resmi sözleşmeyi imza attı.

    Uzun süren görüşmeler sonrası Siyah-beyazlı kulüp Pepe transferini Instagram hesabından ilginç bir yöntemle duyurdu. Önce taraftarlara, "Pazar günü Konfederasyon Kupası üçüncülük maçında son dakika golünü atan oyuncu kimdi?" diyerek soru yönelten Beşiktaş resmi sitesi, çok geçmeden Portekizli yıldızın siyah-beyazlı formayı giydiği fotoğrafı paylaştı.






    BU SABAH İSTANBUL'A GELECEK
    Beşiktaş yönetiminin Pepe için Lizbon'a özel uçak göndermesinin ardından yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Pepe'nin 4 Temmuz gecesi sabah 04.30' sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

    İŞTE PEPE İÇİN ÖDENECEK ÜCRET
    Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı Pepe İÇİN ödenecek ücret de belli oldu. Bonservisi elinde olan Portekizli oyuncuya 3 milyon euro imza parası verecek olan siyah-beyazlıalar, Pepe'ye yıllık 3,3 milyon euro maaş ödeyecek. Pepe bir sezonda 35 maçtan fazla forma giyerse 350 bin euro bonus kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlıların sezonu şampiyon tamamlaması halinde Pepe ekstra 250 bin euro ödenecek.



    Beşiktaş Kulübü, Pepe ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.


    *Pepe'den Kartal pençesi

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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