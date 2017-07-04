Pepe bu akşam İstanbul'da
Beşiktaş, Pepe'yi transfer etti. Portekizli savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek
Ve Beşiktaş, dünyaca ünlü stoper Pepe'nin işini bitirdi. Sezon bittiğinden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği stoper transferi için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe'yle anlaşmaya vardı.
BU GECE İSTANBUL'DA
Siyah-beyazlı yöneticilerin, Lizbon'da yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardığı Portekizli yıldızın, gecenin ilerleyen saatlerinde İstabul'da olacağı ifade edildi. Pepe'nin İstanbul'a gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın KAP bildirimi yapması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından taraflar resmi sözleşmeye imza atacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:13
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 22
Yorum
CANARİES LİGİMİZİN KALİTESİ BU SEZON ÇOK YÜKSELDİ. FUTBOLCULAR MAAŞLARI YÜKSELDİĞİ İÇİN TÜRKİYEYE GELSE DE BÜYÜK BAŞARIDIR. FBLİYİM AMA KISKANMAYALM
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10’u bekliyor
Toplam 11
Yorum
Yasama Sneijder ya bir yıl daha kalsın veya bonservis bedeli olan 7,5 m nu ödesin. 20 m Euro para kazandı bizden biraz vefa ve saygı bekliyoruz.
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 13
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'MİN İÇİNDEKİ FENERBAHÇE'Lİ OLMAYANLARIN KESİNLİKLE ACİLEN FENERBAHÇE'DEN AYRILARAK AİT OLDUĞU YERLERE GİTMELERİ ŞARTTIR.
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