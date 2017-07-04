Pepe bu akşam İstanbul'da

Ve Beşiktaş, dünyaca ünlü stoper Pepe'nin işini bitirdi. Sezon bittiğinden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği stoper transferi için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe'yle anlaşmaya vardı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Lizbon'da yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardığı Portekizli yıldızın, gecenin ilerleyen saatlerinde İstabul'da olacağı ifade edildi. Pepe'nin İstanbul'a gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın KAP bildirimi yapması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından taraflar resmi sözleşmeye imza atacak.



