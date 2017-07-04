 Pepe bu akşam İstanbul'da – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    bu akşam İstanbul'da

    Pepe bu akşam İstanbul'da

    Beşiktaş, 'yi transfer etti. Portekizli savunmacı bu akşam İstanbul'a gelecek

    Ve Beşiktaş, dünyaca ünlü stoper 'nin işini bitirdi. Sezon bittiğinden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği stoper transferi için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe'yle anlaşmaya vardı.

    BU GECE İSTANBUL'DA
    Siyah-beyazlı yöneticilerin, Lizbon'da yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardığı Portekizli yıldızın, gecenin ilerleyen saatlerinde İstabul'da olacağı ifade edildi. Pepe'nin İstanbul'a gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın KAP bildirimi yapması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından taraflar resmi sözleşmeye imza atacak.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe bu akşam İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.