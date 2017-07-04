 Pektemek için Güneş’ten onay – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Pektemek için Güneş’ten onay

    Pektemek için Güneş’ten onay
    Geçen sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 'in, takımda kalmak için alacağında indirime gitmeyi tavsiye etmesi teknik direktör Şenol Güneş'in de keyfini yerine getirdi.

    Kulübeden gelerek attığı gollerle Başakşehir'i şampiyonluk yarışında tutan isimlerden olan Pektemek'in, 25 kişilik kadroda tutulması konusunda Güneş'ten olur geldi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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