 Kartal'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kartal'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Kartal'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Gökhan Gönül ve Gökhan Töre salonda çalıştı. İzinden dönen Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo, Adriano ise antrenmana katıldı. İzinleri devam eden Talisca ve Quaresma ise çalışmada yer almadı.

    İdmana istasyon parkurunda çalışarak başlayan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Beşiktaşlı futbolcular bir süre takım halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken hedeflenen pas rakamına ulaşamayan takımın oyuncuları şınav çekti.

    Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra beşerli dört takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo ve Adriano kondisyon koşularıyla çalışmaya devam etti.

    İdman, son bölümde yapılan açma germe çalışmalarıyla sona erdi.

    yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:37
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