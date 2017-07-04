 Kartal iftiharla sunar! – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal iftiharla sunar!

    Kartal iftiharla sunar!

    dün ülkesine döndü, siyah-beyazlı yöneticiler de Portekiz’e çıkarma yaptı. Dün gece geç saatlere kadar yapılan görüşmeler sonrası , ’a ‘evet’ dedi.

    Ve , dünyaca ünlü stoper Pepe'nin işini bitirdi. Sezon bittiğinden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği stoper transferi için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe'yle anlaşmaya vardı. Siyahbeyazlı yönetim, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın sona ermesinin ardından dün ülkesine dönen yıldız oyuncu için hemen Portekiz'e çıkarma yaptı. Başkan Fikret Orman sabah saatlerinde, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 'nin Türkiye haklarına sahip olan menajer Ahmet Bulut da öğleden sonra Portekiz'e gitti.

    MALİ SORUNLAR AŞILDI
    Siyah-beyazlı yetkililer, akşam ve menajeriyle bir araya geldi. Daha önce yapılan tekliflerle ilgili görüşmeler son bir kez daha tekrarlandı. Pepe'nin menajeri Fransız devi PSG ile geçen hafta görüşmüş, ancak sözleşme süresinin 1 yıllık olması nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. ise dünyaca ünlü stopere 5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bu teklife, 2.5 milyon euro imza parasıyla birlikte 'tamam' yanıtını verdiği öğrenildi.

    BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
    Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin, bugün İstanbul'da olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardığı Portekizli yıldızın, Vodafone Park Stadı'nı ve Ümraniye tesisleri gezeceği, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Pepe'nin, İstanbul'a gelirken yanında vatandaşı ve milli takımdan yakın arkadaşı Quaresma'yı da getirmesi bekleniyor.

    UZATMA ŞARTLARI ŞİMDİDEN BELİRLENDİ
    Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesini +1 yıllık uzatma şartlarını da dün yüz yüze yapılan görüşmede belirledi. Buna göre Pepe'ye, ikinci yılında 30 resmi maçta forma giymesi durumunda sözleşmesinin aynı şartlarda uzatılması teklif edildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bu jeste karşılık Beşiktaş'tan istediği parada indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

    PEPE KİMDİR?
    D. Tarihi: 26 Şubat 1983
    Uyruğu: Portekiz
    Boy: 1.87 / Kilo: 81
    Pozisyon: Stoper
    Kulübü: Real Madrid
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal iftiharla sunar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.