Kartal iftiharla sunar!
Pepe dün ülkesine döndü, siyah-beyazlı yöneticiler de Portekiz’e çıkarma yaptı. Dün gece geç saatlere kadar yapılan görüşmeler sonrası Pepe, Beşiktaş’a ‘evet’ dedi.
MALİ SORUNLAR AŞILDI
Siyah-beyazlı yetkililer, akşam Pepe ve menajeriyle bir araya geldi. Daha önce yapılan tekliflerle ilgili görüşmeler son bir kez daha tekrarlandı. Pepe'nin menajeri Fransız devi PSG ile geçen hafta görüşmüş, ancak sözleşme süresinin 1 yıllık olması nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş ise dünyaca ünlü stopere 5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bu teklife, 2.5 milyon euro imza parasıyla birlikte 'tamam' yanıtını verdiği öğrenildi.
BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin, bugün İstanbul'da olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardığı Portekizli yıldızın, Vodafone Park Stadı'nı ve Ümraniye tesisleri gezeceği, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Pepe'nin, İstanbul'a gelirken yanında vatandaşı ve milli takımdan yakın arkadaşı Quaresma'yı da getirmesi bekleniyor.
UZATMA ŞARTLARI ŞİMDİDEN BELİRLENDİ
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesini +1 yıllık uzatma şartlarını da dün yüz yüze yapılan görüşmede belirledi. Buna göre Pepe'ye, ikinci yılında 30 resmi maçta forma giymesi durumunda sözleşmesinin aynı şartlarda uzatılması teklif edildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bu jeste karşılık Beşiktaş'tan istediği parada indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.
PEPE KİMDİR?
D. Tarihi: 26 Şubat 1983
Uyruğu: Portekiz
Boy: 1.87 / Kilo: 81
Pozisyon: Stoper
Kulübü: Real Madrid
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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