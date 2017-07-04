İran’dan forvet atağı
IRIB-TV3 ile Rusya’da Sport-1 kanalı, Türkmen asıllı İranlı Sardar Azmoun için Rostov ile Beşiktaş’ın anlaştığını duyurdu.
İran'dan IRIBTV3 ile Rusya'da Sport-1 kanalı Türkmen asıllı İranlı oyuncu için Rostov ile Beşiktaş'ın anlaştığını eş zamanlı duyurdu. Rostov'un, Lazio'nun teklifini kabul etmediğini, Azmoun'un da siyah-beyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Sardar, geçtiğimiz sezon 27 resmi maçta 7 gol atarken; Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde ise 13 resmi maçta 9 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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