 Beşiktaş’ta durmak yok – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’ta durmak yok

    Beşiktaş’ta durmak yok

    , yeni sezon çalışmalarını Ümraniye'de çift idmanla sürdürüyor.

    Sabahki idmana izinli futbolcular ile sağlık testine giren oyuncular katılmazken, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapılırken, daha sonra sahada kondisyon koşuları ve pas çalışmasının yer aldığı program ve son olarak dar alanda yapılan çift kale maç ile idman sona erdi.

    10 OYUNCU KONTROLDEN GEÇTİ
    Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Alexander Milosevic, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Denys Boyko ve Pedro Franco; Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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