Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı
Beşiktaş’a satılması gündemde olan Kocaeli Birlikspor’da anlaşma sağlanamadı. Yapılan görüşmelerin başarısız neticelendiği öğrenildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca varılamamış olup Kulüp hisselerimiz başka kurum ve tüzel kişiye devredilmemiştir. Görüşmeler neticesinde; Körfez ilçesinden doğan ve 21 yıllık mazisiyle kentimize birçok kez başarı ve heyecan yaşatan Kocaeli Birlik Spor markasının bu kentte kalmasına karar verdik. Yönetim olarak şirketimizin ve kulübümüzün geleceğinin bu kentte şekillenmesinden yana tasarrufta bulunduk ve yola ilk günkü heyecanımızla kendimiz devam etme kararı aldık. İnanıyor ve umut ediyoruz ki; kent dinamiklerimizin ve taraftarımızın da desteğiyle, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarak marka değerimizi daha da yükselteceğiz. Kulübü devraldığımızdan bu yana bizlere inan, destek olan ve güvenen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz" dedi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:32
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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