Abou'ya sürpriz talip
Porto’ya geldiğinde Kamerunlu forveti gönderen teknik direktör Nuno Santo Championship’ten Wolverhampton’la anlaştı, ilk işi Aboubakar’ı istemek oldu.
SANTO VARSA, BEN YOKUM!
Championship ekibi Wolverhampton, geçtiğimiz sezon Porto'yu çalıştıran Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdikten sonra yine aynı takımdan Ruben Neves'i kadrosuna katmıştı. İddialı bir kadro kurarak Premier Lig'e çıkmayı amaçlayan Wolwes, bunun için Aboubakar'ı da takibe aldı. İşin ilginç yanı Santo gelir gelmez Aboubakar'ın ipini çekmişti. Aboubakar da, Santo olduğu sürece Porto'ya dönmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca haberde, Kamerunlu forvet ile Marsilya, Newcastle, F.Bahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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