 Abou'ya sürpriz talip – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Abou'ya sürpriz talip

    Abou'ya sürpriz talip

    Porto’ya geldiğinde Kamerunlu forveti gönderen teknik direktör Championship’ten ’la anlaştı, ilk işi ’ı istemek oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta forvet konusundaki belirsizlik hâlâ devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiralanan ve hem Beşiktaş hem de Kamerun Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Şenol Güneş tarafından takımda kalması istenen için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Aboubakar için bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile görüşmeler devam ederken, Abola gazetesine göre Kamerunlu yıldıza yeni teklif Championship'ten geldi.

    SANTO VARSA, BEN YOKUM!
    Championship ekibi , geçtiğimiz sezon Porto'yu çalıştıran Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdikten sonra yine aynı takımdan Ruben Neves'i kadrosuna katmıştı. İddialı bir kadro kurarak Premier Lig'e çıkmayı amaçlayan Wolwes, bunun için Aboubakar'ı da takibe aldı. İşin ilginç yanı Santo gelir gelmez Aboubakar'ın ipini çekmişti. Aboubakar da, Santo olduğu sürece Porto'ya dönmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca haberde, Kamerunlu forvet ile Marsilya, Newcastle, F.Bahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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