 5 takım üst tura çıktı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    5 takım üst tura çıktı

    5 takım üst tura çıktı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert üst tura çıktı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda rövanş maçları sona erdi.

    Alınan sonuçların ardından Malta'dan Hibernians, Faroe Adaları'ndan Vikungur, Galler'den The New Saints, Kuzey İrlanda'dan Linfield ve Ermenistan'dan Alashkert ikinci ön eleme turuna adını yazdırdı.

    İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) : 1-1 (0-1)

    Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) : 0-1 (0-2)

    Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler): 1-3 (2-1)

    La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0 (0-1)

    Trepça (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-4 (1-2)


    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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