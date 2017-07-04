5 takım üst tura çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert üst tura çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda rövanş maçları sona erdi.
Alınan sonuçların ardından Malta'dan Hibernians, Faroe Adaları'ndan Vikungur, Galler'den The New Saints, Kuzey İrlanda'dan Linfield ve Ermenistan'dan Alashkert ikinci ön eleme turuna adını yazdırdı.
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) : 1-1 (0-1)
Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) : 0-1 (0-2)
Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler): 1-3 (2-1)
La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0 (0-1)
Trepça (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-4 (1-2)
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:11
-
Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 9
Yorum
chapecoense DEME ÖLE GS Lİ LER AĞLAR ŞİMDİ :D :D :D NEDE OLSA ŞINAYDERDE GİDERSE GS = TUZLASPORDAN NE FARKI VAR :D
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 14
Yorum
sergren06 avrupa ses getirecek bi transfer yapıyorsunuz ama adama 2 yıldızlı forma giydiriyorsunuz...
-
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 19
Yorum
Özgür Bu sene fener transfer yapmadı kemeni 6 sene yedek kalecilik yaptı volkanın da yedeği olur o kadar büyütecek transfer değil
5 takım üst tura çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.