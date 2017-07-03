 Yedek kuvvet Alex Kolarov – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yedek kuvvet Alex Kolarov

    Yedek kuvvet Alex Kolarov

    Sırp basını, 'un Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

    Ancak tecrübeli futbolcunun Kartal'ın ana gündeminde olmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Adriano'nun Çin'e gitmesi durumunda 31 yaşındaki sol beki renklerine bağlamak için tekrar gündemine alacak. Marcelo'nun Lyon'a gitmesi durumunda da sol stoper olarak düşünülüyor.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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