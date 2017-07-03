Yedek kuvvet Alex Kolarov

Sırp basını, Aleksandar Kolarov'un Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ancak tecrübeli futbolcunun Kartal'ın ana gündeminde olmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Adriano'nun Çin'e gitmesi durumunda 31 yaşındaki sol beki renklerine bağlamak için tekrar gündemine alacak. Marcelo'nun Lyon'a gitmesi durumunda da sol stoper olarak düşünülüyor.