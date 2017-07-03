Pepe’de akıl oyunları
Portekizli stoper için en kuvvetli aday konumuna geçen Kartal yine de acele etmiyor. Yönetim şartlarına uygun şekilde almaya çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
JUVE DE DEVREDE
Menajer Ahmet Bulut, Pepe transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bulut, transferde Inter ve PSG'den sonra Juventus'un da masaya oturduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın Pepe transferini bitirmesi için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bulut, Pepe için Juventus'un da devreye girdiğini söyledi. BipSpor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Inter ve PSG'den sonra Juventus da Pepe'ye talip oldu. Beşiktaş da masada. Görüşmeler sürüyor." dedi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:45
-
Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
-
Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
-
Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Pepe’de akıl oyunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.