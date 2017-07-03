 Pepe’de akıl oyunları – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’de akıl oyunları

    Pepe’de akıl oyunları

    Portekizli stoper için en kuvvetli aday konumuna geçen Kartal yine de acele etmiyor. Yönetim şartlarına uygun şekilde almaya çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

    'ta 1 numaralı gündem maddesi hiç şüphesiz önce akıllara sonra gönüllere düşen ... Yönetim, Portekizli stoper ile ilgilenmeye başladığından beri taraftarlar dünyanın en iyi savunmacısının rüyasını kurmaya başladı bile. Sağlık kontrolünden geçtiği PSG ile anlaşamaması umutları daha da artırdı. Ancak söz konusu Pepe olunca transferi bugünden yarına bitecek gibi de durmuyor. PSG 1 yıllık kontrat önerdiği için Fransız ekibiyle ilk aşamada anlaşamayan Pepe'ye Kartal'ın önerisi 2 sezonu kapsıyor. Portekizli'nin Beşiktaş'tan istediği rakam yıllık 4.5 milyon euro. Pepe, günümüz futbolunda bonservisi elinde olan birçok futbolcu gibi imza parası istiyor. Tecrübeli stoperin talep ettiği rakam 3 milyon euro. 2 yıllık maliyeti toplam 12 milyon euro'yu buluyor. Yıllığı 6 milyon euro'ya gelen Pepe için yönetici Ali Naibi "Pepe transferi henüz son aşamada değil" dedi. İki taraf arasındaki pazarlıklar son hızla devam ederken taraftar bir an önce ıslak imzaları görmek istiyor. Bu arada Portekiz, Konfederasyon Kupası üçüncülük maçında Meksika'yı uzatmada 2-1 yenerken, Pepe 90+1'de 1-1'e getiren golü attı, pası Q7 verdi.

    JUVE DE DEVREDE
    Menajer Ahmet Bulut, Pepe transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bulut, transferde Inter ve PSG'den sonra Juventus'un da masaya oturduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın Pepe transferini bitirmesi için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bulut, Pepe için Juventus'un da devreye girdiğini söyledi. BipSpor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Inter ve PSG'den sonra Juventus da Pepe'ye talip oldu. Beşiktaş da masada. Görüşmeler sürüyor." dedi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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