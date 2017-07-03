Pektemek: Kalacağım

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'e kiraladığı Mustafa Pektemek takımda kalmak istiyor.

Geçen sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli forvet bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu da söyledi. Pektemek'in yönetime "Yıllık garanti ücretimde indirime gidin. Ben kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim düşünüyor.