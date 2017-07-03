 Pektemek: Kalacağım – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Pektemek: Kalacağım

    Pektemek: Kalacağım

    Kartal'ın geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'e kiraladığı takımda kalmak istiyor.

    Geçen sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli forvet bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu da söyledi. Pektemek'in yönetime "Yıllık garanti ücretimde indirime gidin. Ben kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim düşünüyor.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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