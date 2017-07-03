 Napoli’den Tolgay’a kanca – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Napoli’den Tolgay’a kanca

    Napoli’den Tolgay’a kanca
    'ın orta sahasındaki yıldızı 'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Napoli, siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Ancak önerdikleri 6 milyon euro'luk rakamı yönetim düşünmeden reddetti. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Tolgay için 10 milyon euro'nun altında hiçbir rakama pazarlık masasına oturmayacaklarını İtalyan kulübüne ilettiler.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:59
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