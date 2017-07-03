Luis Nani’ye onay çıktı

Valencia'da umduğunu bulamayan Luis Nani, Beşiktaş'a önerilmişti.

Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'e "Onu ister misin?" diye sordu. Deneyimli çalıştırıcı, Nani'nin transferine onay verdi ancak acil olmadığını söyledi. Güneş'in "Kadro derinliği için işimize yarar ancak alınmaması da sıkıntı olmaz. Gelirse onu da verimli şekilde kullanmaya çalışırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.