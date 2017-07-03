 Luis Nani’ye onay çıktı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’ye onay çıktı

    Luis Nani’ye onay çıktı

    Valencia'da umduğunu bulamayan , Beşiktaş'a önerilmişti.

    Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'e "Onu ister misin?" diye sordu. Deneyimli çalıştırıcı, Nani'nin transferine onay verdi ancak acil olmadığını söyledi. Güneş'in "Kadro derinliği için işimize yarar ancak alınmaması da sıkıntı olmaz. Gelirse onu da verimli şekilde kullanmaya çalışırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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