 Gücüne güç katıyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gücüne güç katıyor

    Gücüne güç katıyor

    Kartal, günde iki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah salonda güç depolayan siyah-beyazlılar, akşam ise sahada topla çalıştı.

    yeni sezon çalışmalarını büyük bir hırsla sürdürüyor. 2 sezondur şampiyonluğu kucaklayan futbolcular, 'hat-trick' yapmak için hazırlar. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanan Beşiktaşlı futbolcular dünün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı oyuncular onlarca kilo ağırlığın altına girdiler. Futbolcular ayrıca denge ve kondisyon artırıcı idmanları da yaptı.

    DOKUZ FUTBOLCU KATILMADI
    Akşam idmanında ise çeşitli pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara izinli olan Caner, Oğuzhan, Cenk, Gökhan Gönül, Adriano, Marcelo, Fabri ve Talisca ile Portekiz Milli Takımı ile FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma katılmadı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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