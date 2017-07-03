Gücüne güç katıyor
Kartal, günde iki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah salonda güç depolayan siyah-beyazlılar, akşam ise sahada topla çalıştı.
DOKUZ FUTBOLCU KATILMADI
Akşam idmanında ise çeşitli pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara izinli olan Caner, Oğuzhan, Cenk, Gökhan Gönül, Adriano, Marcelo, Fabri ve Talisca ile Portekiz Milli Takımı ile FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma katılmadı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:26
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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