Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
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İlk kurban Van Persie
Toplam 15
Yorum
tunç josef de souzayı forvet oynat hoca inna 20 golden aşağı atmaz hava toplatındada yerdende iyi
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Yok böyle teklif
Toplam 1
Yorum
FENERLİ MESSİYE ÇİN HALK CUMHURİYETİNİ VERCEKLER HERHALDE.BU NASIL BİR PARA HEMDE ARDAYA:))
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 67
Yorum
fb sahiplenmiş baksana kardeş demek gitme demiş kadroları garanti demek aykut ve azizden torpilliler
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