 Gökhan Töre coştu bir kere – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    coştu bir kere

    Gökhan Töre coştu bir kere

    Beşiktaş'tan ayrılıp kiralık olarak gittiği West Ham United'da aradığı huzuru bulamayan yuvaya geri dönmüştü.

    Kara Kartal'dan ayrı geçirdiği günlerde kulübün kıymetini anlayan başarılı kanat oyuncusu yeni sezon idmanlarında fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlıların uygun rakam gelmesi halinde satmayı dahi düşündüğü Töre, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girebilmek için canını dişine takıyor. Aşırı sıcaklara rağmen 25 yaşındaki oyuncu müthiş hırslı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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