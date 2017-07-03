 Geç olsun güç olmasın – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Geç olsun güç olmasın

    Geç olsun güç olmasın
    taraftarı ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın art arda transfer bombalarını patlatmalarından rahatsız. Ancak Kartal son yıllarda genellikle transferde sonradan açılıyor. Turnayı da gözünden vuruyor. Yöneticiler taraftarlardan sabırlı olmasını istiyor.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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