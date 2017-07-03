Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!

Beşiktaş, Pepe transferini sonlandırmak için atağa kalktı!

Siyah beyazlı yöneticiler, Portekizli stoperi İstanbul'a getirmek için bugün saat 16.00'da Lizbon'a gidecek.

Daha önce 2 yıllık sözleşme önerilen yıldıza yapılacak yeni teklifin 2+1 yıllık olduğu öğrenilirken teklif edilen ücrette değişiklik yapılmadı.



İMZA PARASI İSTİYOR



Portekizli'nin Beşiktaş'tan istediği rakam yıllık 4.5 milyon euro. Pepe, günümüz futbolunda bonservisi elinde olan birçok futbolcu gibi imza parası istiyor. Tecrübeli stoperin talep ettiği rakam 3 milyon euro. 2 yıllık maliyeti toplam 12 milyon euro'yu buluyor. Yıllığı 6 milyon euro'ya gelen Pepe için yönetici Ali Naibi "Pepe transferi henüz son aşamada değil" dedi. İki taraf arasındaki pazarlıklar son hızla devam ederken taraftar bir an önce ıslak imzaları görmek istiyor. Bu arada Portekiz, Konfederasyon Kupası üçüncülük maçında Meksika'yı uzatmada 2-1 yenerken, Pepe 90+1'de 1-1'e getiren golü attı, pası Q7 verdi.



JUVE DE DEVREDE



Menajer Ahmet Bulut, Pepe transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bulut, transferde Inter ve PSG'den sonra Juventus'un da masaya oturduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın Pepe transferini bitirmesi için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bulut, Pepe için Juventus'un da devreye girdiğini söyledi. BipSpor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Inter ve PSG'den sonra Juventus da Pepe'ye talip oldu. Beşiktaş da masada. Görüşmeler sürüyor." dedi.