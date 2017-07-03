Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana sağlık kontrollerine katılan oyuncular ile milli takımlardan dolayı izinli olan futbolcular katılmadı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
FUTBOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Fulya Acıbadem Sports'ta yapılan sağlık kontrollerinde Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Alexander Milosevic, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Denys Boyko ve Pedro Franco yer aldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlılar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:25
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Gözler Medel’de
Toplam 7
Yorum
Edimen 5 milyon eur etmez bence de.bana 500 bin verin aynı performansı gösteririm..
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Emenike Olympiakos’ta
Toplam 25
Yorum
Hakan Aydemir Defans arkasına en iyi koşu yapan, güçlü, pozisyon kovalayan , koşan tek adamdı. Yeni orta saha yapısına en iyi uyan forvetti. Çok ararız
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Yusuf’a teklifler var
Toplam 2
Yorum
Enes Şenol Güneş elindeki futbolcuları yıldız yaparken Yanal yıldızları bir bir söndürüyor, takımdan gitmesi gereken biri varsa Ersun Yanaldır.
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