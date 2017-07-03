 Beşiktaş, 2 yıl uzattı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, 2 yıl uzattı

    Beşiktaş, 2 yıl uzattı

    Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşmanın hayırlı olmasını diler, Erkan Veyseloğlu'na Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın forması altında sonsuz başarılar dileriz.

    ?Earl Clark ile bir yıl daha
    Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu bu sene Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 14.7 sayı, 6.2 ribaund ortalaması ile mücadele etmişti.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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