Beşiktaş, 2 yıl uzattı
Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.
?Earl Clark ile bir yıl daha
Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu bu sene Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 14.7 sayı, 6.2 ribaund ortalaması ile mücadele etmişti.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
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dikkat saygızsızlık sana deger katanlara gunu kurtarmak ıcın yerın dıbıne ıtme sen zaten sıkıntılı bır adamsın pardon varlıksın
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fb111 Aykut kocaman ölü bir futbol oynatır, ersun yanalın takımı ise buldozer gibiydi. Önüne geleni ezip geçti. Aykut kocaman ile iyi futbol hayal
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FB111 Ersun Yanal , Aykut Kocamanın sistemiyle başarılı oldu demek futbol cahilliğidir, sistemlerin en ufak bir benzerliği yok.
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