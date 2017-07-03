Beşiktaş, 2 yıl uzattı

Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşmanın hayırlı olmasını diler, Erkan Veyseloğlu'na Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın forması altında sonsuz başarılar dileriz.



?Earl Clark ile bir yıl daha

Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, Amerikalı oyuncu Earl Clark'ın sözleşmesini de 1 yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu bu sene Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 14.7 sayı, 6.2 ribaund ortalaması ile mücadele etmişti.