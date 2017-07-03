Baloda hedef maksimum gelir

Siyah-beyazlılarda şampiyonluk kutlamaları sürüyor.

Gelecek hafta sonu için yapılacak balo için de katılım sınırlı tutuldu. Davetiyeler iki kişi olarak bastırıldı. Baloya çift olarak katılmak isteyenler 10 bin TL'yi gözden çıkaracak. Balo esnasında bazı açık artırma etkinliklerinin de olacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim muhteşem balodan ciddi manada bir gelir bekliyor.