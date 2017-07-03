 Aboubakar direniyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar direniyor

    Aboubakar direniyor

    geçtiğimiz sezon kendilerinde kiralık olarak oynayan 'ın bonservisini alabilmek için hem Porto hem de Lorient'le görüşme halinde.

    Porto elindeki forvet sıkıntısı nedeniyle onu kadrosunda tutmak istiyor, Lorient ise Kartal'dan daha fazla para koparmanın peşinde. Ancak tam da bu noktada Kamerunlu forvet ve menajeri çok dirayetli bir duruş sergiliyor. "Kariyerime 'ta devam etmek istiyorum" diyen Aboubakar, Portekiz kulübünden gelen yoğun baskıya rağmen boyun eğmedi. Siyah-beyazlı yönetim de bu hafta içinde hem Portekiz hem de Fransa'ya çıkarma yapacak. Oyuncunun bu isteğinin göze alınmasını gerektiğini belirtip, makul rakamlara inilmesini veya yeniden kiralanmasını talep edecek.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar direniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.