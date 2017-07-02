Transferde geç kalınmaz
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, siyah-beyazlılarda transferde geç kalmadığını söyledi. Keçeli, "Transferde geç kalmak diye bir şey olmaz. Liglerin başlamasına daha 1.5 ay var, yavaş yavaş her şey tamamlanır. Geçen sene çok önemli oyuncular takıma sonradan katıldı. Rakipler bizimle yarışabilecek bir kadro kurma telaşı içindeler" diye konuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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