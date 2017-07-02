Transferde geç kalınmaz

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, siyah-beyazlılarda transferde geç kalmadığını söyledi. Keçeli, "Transferde geç kalmak diye bir şey olmaz. Liglerin başlamasına daha 1.5 ay var, yavaş yavaş her şey tamamlanır. Geçen sene çok önemli oyuncular takıma sonradan katıldı. Rakipler bizimle yarışabilecek bir kadro kurma telaşı içindeler" diye konuştu.